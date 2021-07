Il sabato delle code in Liguria, tra cantieri in autostrada e partenze per le vacanze

GENOVA - Come ogni sabato, disagi e ancora disagi sulle autostrade della nostra regione. Il motivo è legato come sempre ai cantieri, comunque onnipresenti, e al via alle ferie per gli italiani che in massa decidono o di partire dai nostri porti verso le isole o di trascorrere qualche giorno nella nostra Liguria. Anche se, oramai, a causa della paura di rimanere imbottigliati nel traffico, c'è chi preferisce altri lidi.

Fin dal mattino, segnalate code e rallentamenti tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso, in A7 coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, coda tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori e coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per lavori, tutte in direzione Milano, segno che il motivo è sempre quello dei cantieri. Coda anche in A26 tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso.

Ma il vero dramma si è consumato nella notte con migliaia di automobilisti rimasti bloccati nella notte sulla A10 tra Celle Ligure e Arenzano per più di 4 ore. "Questo è ormai un “sequestro di persona” vero e proprio, un continuo sequestro di vita e di lavoro", sbotta l'assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti. "Che il ministro intervenga finalmente per mettere ordine, è intollerabile vessare in questo modo da anni cittadini e lavoratori, anche se l'impressione è sempre più quella di essere sudditi. Scriveremo l’ennesima lettera al ministro. Sarà inutile anche questa volta? La Liguria non dimenticherà".

Lavori in A10 tra Aeroporto e Pra', decisa la data: si parte il 16 agosto - LA SITUAZIONE

Tutto questo accade in un momento di sostanziale tregua dai pesanti cantieri che hanno lacerato la regione negli ultimi mesi. Ma cosa accadrà dal 16 agosto con la partenza dei lavori nelle gallerie della A10 che porteranno a la chiusura di una corsia per senso di marcia? Con il porto in piena attività per il rientro dei passeggeri dalle isole? "Adesso dobbiamo metterci a lavorare per gestire un'emergenza, perché andrà gestita come un'emergenza di protezione civile per l'autostrade e fuori dalla città per la viabilità cittadina e l'accesso al porto. Ci aspettiamo disagi impattanti nei giorni di lavoro", ha spiegato a Primocanale l'assessore Giacomo Giampedrone. Anche perché i lavori inizieranno già prima: "Si lavorerà la notte nella settimana che precede l'inizio del cantiere".

