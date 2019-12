Il ritorno di Liguria Ancheu alla Gioventù con canterini, cristesanti e Mike fC

GENOVA - Ritorno in grande stile di Liguria Ancheu sul palco del Teatro della Gioventù di via Cesarea. La trasmissione dedicata alle tradizioni e ai dialetti torna in diretta dopo alcune settimane di pausa legate alla cronaca del maltempo.

Venerdì 6 dicembre dalle 21, con diretta tv e ingresso gratuito in teatro, menù davvero ricco alla presenza del professor Franco Bampi. Davanti alle telecamere si alterneranno tre squadre di canterini trallalero impegnati nel memorial Sbacche, i segreti devozionali dei cristesanti nonchè le note giovani di Mike fC (nella foto) con il suo rap genovese in compagna di Maz Vilander. Non meno attese le battute del comico Marco Rinaldi.

Durante la serata, innumerevoli ospiti tra cultura e curiosità d'entroterra per una serata da vivere come protagonisti in sale rispondendo anche ai quesiti del Professore. Appuntamento con porte aperte dalle 20.30 in poi nel cuore di Genova.