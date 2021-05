Il portale vaccini preso d'assalto dai 18enni, partite le prenotazioni AstraZeneca

GENOVA - Una cavalcata, in versione online, verso il vaccino. Così è iniziata la corsa alla prenotazione del vaccino cold da parte della fascia di età dai 18 in su, che ieri sera dalle 23 ha potuto ufficialmente collegarsi al portale delle vaccinazioni regionali (prenotovaccino.regione.liguria.it) per fissare l'appuntamento. Tra loro anche il presidente Toti, 52enne, che per dare il buon esempio ieri sera ha disdetto la precedente prenotazione per farne una nuova, con AstraZeneca.

Dopo mezz'ora erano 10.411, prima della mezzanotte si è toccata quota 15mila: le prenotazioni riguardano sia AstraZeneca sia Johnson & Johnson (per i secondi, andati a ruba in versione monodose, le scorte sono presto finite). La fascia di età interessata è quella dai 18 ai 60 anni, ma sono soprattutto i 18-44 a correre verso la prenotazione, unica finestra al momento senza altre possibilità di vaccino.

Scorte quasi finite all'alba di martedì, come racconta a Primocanale Liguria Digitale: poche dosi ancora disponibili in Asl1, in Asl2 tutto esaurito (lì a disposizione c'erano solo i vaccini AstraZeneca), in Asl3 esaurito Johnson & Johnson e a disposizione ancora poche migliaia di AstraZeneca, nell'area chiavarese di Asl4 ancora poche dosi mentre in Asl5 è tutto esaurito.

A Genova a inoculare le dosi dei più giovani è l'hub della Fiera, dove le prime prenotazioni sono già state date per la mattina di martedì. Ma il primato dei primi giovani vaccinati va alla Asl2: nell’hub di Tovo San Giacomo gestito dalle farmacie ieri mattina sono già stati vaccinati cinque diciottenni su base volontaria poiché avanzavano alcune dosi per prenotazioni mancate.