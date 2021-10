Il Moto Club La Guardia al Fim Vintage Trophy

40 anni dopo il trionfo dei mitici ‘Caschi Rossi’ italiani alla Six Days che nel 1981 si svolse all’Isola d’Elba, la Regolarità mondiale torna protagonista in Toscana.

La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha ufficialmente assegnato al Moto Club Isola d’Elba l’organizzazione dell’Enduro Vintage Trophy che andrà in scena dal 20 al 23 ottobre 2021.

l programma della manifestazione prevede tre giorni di gara, introdotti dall’evento inaugurale che si svolgerà mercoledì 20 ottobre. Durante la competizione, sono previste prove speciali nelle prime due giornate, seguite dalla prova conclusiva di Cross. In palio ci saranno il Vintage Veterans Trophy (per le squadre nazionali composte da tre piloti di almeno 50 anni convocati dalle Federazioni di appartenenza) e il Vintage Silver Vase Club (per le squadre di club composte da tre piloti di almeno 35 anni).

Testa di serie del Mc La Guardia il campionissimo Giorgio Grasso, che con le sue vittorie a Mondiali e Sei Giorni é una leggenda dell’ Enduro; il genovese porterà in gara la maglia azzurra FMI nel Vintage Veterans Trophy Team italiano e correrà con una KTM GS 250 1981 fornitagli dalla Federazione.

Verrà poi schierata una squadra di club che porterà in gara i colori del Mc La Guardia concorrendo per il Vintage Silver Vase Club Team.

I tre piloti del Vaso d’Argento saranno:

Alessandro Merlo (classe C) su Husqvarna WR 250 1982

Roberto Viscafè (classe C) su SWM 250 1981

Roberto Cancelli (classe A) su KTM 250 1975

Quattro le categorie previste: A (moto costruite fino al 1975, 2 Tempi), B (moto costruite fino al 1975, 4 Tempi), C (moto costruite fino al 1980) e X (moto costruite fino al 1986).