Il mito dell'ultratrail e la rivelazione del golf stasera alle 21 a Viaggio in Liguria

GENOVA - Oltre ai temi tradizionali legati a turismo e gastronomia che, nella puntata di stasera, saranno affrontati da Alessandra Priante, la prima italiana alla guida dell'agenzia Onu per la promozione di un turismo responsabile, da Franco Roi, imprenditore ponentino che commercializza olio in tutto il mondo, dal presidente dei frantoiani liguri con i contributi del presidente dei panificatori genovesi e la visione dell'antropologa Alessandra Guigoni, non mancherà l'angolo dello sport. Una pagina fissa del mercoledì sera legata a grandi campioni delle attività all'aria aperta legati in qualche modo agli ambienti di Liguria. Un appuntamento che nel corso della primavera ha alternato negli studi di Terrazza Colombo, assieme al cucinosofo Sergio Rossi, figure come Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni Kristian Ghedina, Christof Innerhofer, Peter Fill, Sandro Campagna, Davide Cassani, Mirko Celestino, Gb Baronchelli e tanti altri.

Stasera alle 21 due atleti dalla carta d'identità differente: la giovanissima rivelazione del golf italiano Federica Torre, classe 1999, originaria di Ronco Scrivia, e in grande ascesa presso la Gonzaga University americana ormai stabilmente in ambito azzurro e la leggenda dell'ultramaratona ossia Marco Olmo, classe 1948, doppio vincitore dell' Ultra-Trail du Mont Blanc, la corsa internazionale sulla distanza in semi-autonomia che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco. La lunghezza attualmente è di 170 km con 10.000 metri di dislivello positivo.

Storie di passione legate anche all'alimentazione, per esempio, Olmo è vegetariano dall'età di 37 anni per una scelta salutistica.

Temi e riflessioni sviluppate in diretta con l'ormai immancabile chiusura dedicate alle tendenze web della settimana firmate dalla docente di web marketing, Roberta Milano.