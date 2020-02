Il "made in Liguria" protagonista al Festival del Giornalismo Alimentare di Torino

GENOVA - Presenti al Festival del Giornalismo Alimentare, in programma a Torino dal 20 al 22 febbraio, l’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” e la Camera di Commercio di Genova. Un’occasione per promuovere il “made in Liguria” ad un appuntamento che riunisce centinaia di professionisti della comunicazione e dell’informazione in ambito alimentare. L’importanza di questo settore è testimoniata da alcuni semplici dati: 7 turisti su 10 che scelgono la Liguria come meta di vacanza considerano il buon cibo un elemento prioritario, mentre il 74% del totale preferisce gustare il cibo tradizionale (solo il 16% punta su piatti internazionali e appena il 10 % su cucina etnica).

"I rapporti tra il mondo del giornalismo, quello agroalimentare e la promozione del turismo sono naturali e per così dire inevitabili”, commenta Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia In Liguria.”Per questo foodblogger, influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef e naturalmente giornalisti specializzati sono costantemente al centro della nostra attenzione. Dal 2019 abbiamo lanciato il format “Food & Green”, che in maggio vedrà l’allestimento di un nuovo “Village” del gusto e della sostenibilità, ancora più grande e importante di quello andato in scena un anno fa”

Il “made in Liguria avrà un proprio spazio: “Assaggia la Liguria”, corner didattico e di degustazione sui prodotti agricoli a Denominazione d’Origine della Liguria: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. “Assaggia la Liguria” è il programma di comunicazione dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all'Enoteca Regionale, che offre la possibilità ai consumatori e agli operatori del settore di conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio. Nell’ambito del Festival saranno organizzati due laboratori: uno dedicato ad una eliminatoria del Campionato mondiale del pesto al mortaio a cui potranno partecipare 10 giornalisti, il cui vincitore potrà partecipare alla finale del campionato prevista a Genova il 28 marzo; l’altro dedicato all’olio DOP Riviera Ligure, per scoprire le caratteristiche delle sue tre menzioni geografiche, a cui potranno accedere sino a 15 giornalisti.

“Siamo al festival per la prima volta con il marchio del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che la Camera di Commercio ha appena acquisito dai fondatori e proprio al festival organizzeremo un’eliminatoria per giornalisti e blogger che aprirà al vincitore le porte della finalissima del 28 marzo prossimo a Palazzo Ducale”, spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia. “Insieme al campionato presenteremo gli ultimi nati della famiglia dei marchi collettivi gestiti dalla Camera di Commercio: “I prodotti Genova Gourmet”, che tutela le produzioni agroalimentari di nicchia di imprenditori che investono sul territorio, e “Genova Gourmet Bartender”, che distingue i professionisti dei cocktail che valorizzano i prodotti locali”

Sempre nell’ambito della rassegna, il 21 febbraio si svolgerà un panel organizzato dalla Liguria: presenti l’assessore al Turismo Gianni Berrino e il Commissario dell’Agenzia Pier Paolo Giampellegrini, per la Camera il Segretario Generale Maurizio Caviglia, per il Consorzio dell’olio DOP Riviera Ligure Carlo Siffredi e per il Consorzio del Basilico Genovese DOP Paolo Calcagno.