Il Giro d'Italia torna in Liguria, pronti per la tappa da Sanremo a Cuneo

GENOVA - La decisione è stata ufficializzata nella giornata di oggi: la Liguria sarà di nuovo protagonista del prossimo Giro d'Italia, ed ospiterà la tappa che porterà la corsa in rosa da Sanremo fino a Cuneo.

“Possiamo dire con soddisfazione di aver riportato nella nostra regione la corsa che entusiasma da sempre tutti gli italiani – aggiunge l’assessore regionale allo sport Simona Ferro - La tappa Sanremo - Cuneo sarà davvero emozionante per tutti gli amanti dei percorsi vinti all’ultimo metro. Bentornato Giro in Liguria”.

“Portare qui nuovamente il Giro d’Italia – afferma l’assessore al Turismo Gianni Berrino - conferma come la Liguria sia tornata ad essere una regione che attrae e che può vantare un’ospitalità di primo livello. Il Giro d’Italia permetterà ancora una volta alla nostra regione e a Sanremo in particolare di avere una vetrina di inestimabile valore e di promuovere così la straordinarietà del suo paesaggio. Ringrazio Rcs e tutta l’organizzazione per aver accolto le richieste di una Regione di grandi tradizioni sportive e ciclistiche. Sarà una vetrina di promozione importantissima”.