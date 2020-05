Il direttore genovese dell'Atp della Val di Sole: "Regaliamo" una vacanza a medici e infermieri italiani"

GENOVA - “Siete la nostra Italia migliore: dopo lo stress, godetevi il relax”. La Val di Sole, in Trentino, regala le vacanze ai sanitari dei Covid Center del nostro paese. Gli operatori turistici della valle trentina hanno deciso di offrire un soggiorno gratuito per ringraziare il personale impegnato nei reparti Covid degli ospedali italiani. Non solo a medici e infermieri ma anche a operatori ausiliari e addetti alle pulizie.

“Tutti hanno fatto la loro parte. È il momento di ricompensarli” spiega Fabio Sacco, direttore Apt della Val di Sole. Lui giovane genovese ha avuto l'idea che apre alla solidarietà in un momento così difficile, subito sposata dagli albergatori locali rappresentati da Alfredo Ravelli. Un riconoscimento agli angeli custodi della salute di tutti gli italiani. Anche i medici, infermieri e non solo della Liguria potranno essere ospitati in quelle vallate che d'estate coniugano sport (sede del ritiro estivo del Napoli) e benessere.

La vacanza offerta gratuitamente sarà di 3 notti. Per accedere all'iniziativa, basterà una lettera dell'azienda ospedaliera nella quale si è lavorato, che confermi la presenza in servizio nel Covid Center. “La drammatica esperienza del coronavirus ci ha ricordato quanto sia importante ricostruire i legami di solidarietà e di condivisione all'interno di una comunità” sottolinea Sacco.