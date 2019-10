Il dialetto dei ragazzi incanta il Teatro della Gioventù a Liguria Ancheu

GENOVA - Dopo la serata su Cristoforo Colombo, seconda puntata con pubblico di Liguria Ancheu in diretta dal Teatro della Gioventù di via Cesarea nel cuore di Genova.

Il format di Primocanale dedicato ai dialetti e alla tradizioni ha visto protagonisti i più giovani: volti che si sono alternati negli anni tra le varie edzioni del programma.

Dai ragazzi di Vobbietta, a Giorgia Marsella di Albissola fino a Samuele Ferrando delle Capanne di Marcarolo un vero e proprio concentrato di simpatia.

A impreziosire la trasmissione anche la presenza di Massimo Morini dei Buio Pesto, del maestro ceramista Giovanni Poggi e di una splendida band "I Figli di Nessuno" che ha interpretato pezzi della storia cantautorale genovese con un'età media intorno ai 20 anni.

Poi, i quesiti del professor Franco Bampi, la comicità di Roberto Zambarelli, molti contributi e l'apporto dei fornai liguri per una vera e propria serata che ha profumato di bontà locali.

La prossima settimana Liguria Ancheu approda al teatro di Rossiglione, il ritorno con pubblico in via Cesarea è fissato per il 15 novembre.