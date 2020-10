Il Corriere della Sera a Terrazza Colombo, 'Il bello dell'Italia' alle 21 su Primocanale

GENOVA - L’iniziativa del Corriere della Sera che racconta l’Italia attraverso la bellezza legata alle attività economiche, sociali, culturali, in un momento particolarmente complicato per il paese, fa tappa a Genova. Il più diffuso quotidiano nazionale ha scelto Terrazza Colombo e la sede di Primocanale per raccontare il capoluogo ligure attraverso le voci di amministratori, imprenditori, personaggi simbolo della città della Lanterna.

‘Il bello dell’Italia’ è il titolo dell’iniziativa che ha come obiettivo quello di dare uno sguardo al futuro che testimonia la voglia di ripartire insieme. La trasmissione curata da Alessandro Cannavò dedicata a Genova sarà trasmessa alle 21 su Primocanale. Partecipano tra gli altri il sindaco Marco Bucci, il presidente del Porto Paolo Emilio Signorini, il presidente di Palazzo Ducale Luca Bizzarri, la regista della serie Sky Petra, girata a Genova, Maria Sole Tognazzi. E ancora Paolo Petralia direttore del Gaslini, Marco Pallavicini presidente del festival della scienza e altri personaggi del mondo della cultura, dell’impresa, del sociale.