Il Coronavirus fa slittare le elezioni: regionali e comunali in autunno

GENOVA - Elezioni regionali e comunali spostate di sei mesi, e così al voto si potrebbe andare in autunno. Le date indicate potrebbero essere quelle comprese tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Tra le regioni dove si deve eleggere il nuovo governatore e rinnovare il consiglio regionale c'è anche la Liguria. Le altre regioni al voto sono Valle d?Aosta, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia. L'emergenza Coronavirus ha letteralmente stravolto la vita degli italiani e così anche la corsa elettorale ha dovuto fare i conti con la pandemia.

Nel decreto Cura Italia del 16 marzo scorso era previsto lo slittamento o già per altro avvenuta per quanto riguarda il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Ora al rinvio delle regionali è arrivato anche il via libera delle opposizioni. Si va verso la modifica al decreto che prevede che le elezioni comunali debbano svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. L'approvazione dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. Per i mandati delle regioni in scadenza entro il 31 luglio si pensa invece a una proroga di tre mesi in modo da poterle indire in autunno e accorparle così alle comunali.