Il comitato 'Salviamo Genova e la Liguria' pronte altre iniziative, giovedì l'annuncio

GENOVA - Dopo che non è stata autorizzata la manifestazione in programma il 22 luglio a Roma, il Comitato ‘Salviamo Genova e la Liguria, giovedì 16 luglio, alle 11 illustrerà le nuove iniziative in programma in una conferenza stampa che Primocanale trasmetterà in diretta.

Il comitato, composto soltanto da associazioni liguri e genovesi, esporrà la sua posizione sulla gravissima situazione del sistema autostradale genovese e ligure che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende portuali, turistiche, imprenditoriali e rende impossibile la vita quotidiana dei cittadini.

Verranno presentate richieste al Governo e annunciate le nuove iniziative prese. Probabile anche una manifestazione in occasione dell’arrivo del ministro ai Trasporti Paola De Micheli il 21 luglio a Genova che aveva già previsto una sua visita nel capoluogo ligure, slegata dall’incontro con il comitato e dalle problematiche che Genova e la Liguria stanno vivendo con il blocco totale del sistema stradale e trasportistico.

IL COMITATO “SALVIAMO “GENOVA E LA LIGURIA”:

SPEDIPORTO

TRASPORTO UNITO LIGURIA

ASSAGENTI

ASSITERMINAL Associazione Italiana Terminalisti Portuali

CONFCOMMERCIO GENOVA - CONFCOMMERCIO LIGURIA

CONFINDUSTRIA GENOVA

CNA GENOVA E LIGURIA - CNA FITA

CONFETRA LIGURIA

CONFARTIGIANATO GENOVA

CONFESERCENTI PROV.LE DI GENOVA - CONFESERCENTI LIGURIA

ASSOTURISMO LIGURIA

FEDERALBERGHI LIGURIA - FEDERALBERGHI GENOVA

CONVENTION BUREAU GENOVA

CONFINDUSTRIA NAUTICA GENOVA

ANCE GENOVA

ACI - Alleanza Cooperative Italiane della Liguria / LEGACOOP

UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI SAVONA

ISoMAR

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI LA SPEZIA

ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI LA SPEZIA

A.Spe.Do

ALSEA

A.P.S.A.C.I

ASSOSPED

FEDESPEDI

