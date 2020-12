I turisti assaltano le Riviere ma i cantieri mandano in tilt le autostrade

GENOVA - E' bastato il ritorno in zona gialla delle vicine Lombardia e Piemonte che subito le riviere di Ponente e Levante ligure hanno assistito a un assalto. In tantissimi, non solo liguri, hanno preso al balzo l'occasione e hanno deciso di trascorrere la domenica di sole e temperature miti nelle località di mare più suggestive della Liguria. Tanti, per qualcuno troppi visto l'emergenza covid in atto.

E mentre le vie dello shopping restano affollate per la corsa ai regali (anche se qust'anno sarà in tono minore LEGGI QUI ) il ritorno in zona gialla delle regioni confinanti con la Liguria ha permesso a bar e ristoranti di fare, almeno in parte, cassa. In un anno come il 2020 una boccata d'ossigeno per chi può aprire solo la mattina e chiudere obbligatoriamente la sera. Un weekend col segno più per loro. Ma quello che è un aspetto positivo porta con sè una preoccupazione: quella legata al contagio proprio in un momento in cui il governo preme per una nuova ulteriore stetta a Natale andando in direzione opposta alle richieste di cittadini e Regioni (LEGGI QUI) .

Ma è bastato un po' di traffico in più rispetto a quanto ci eravamo abituati per mandare in tilt le autostrade della Liguria. Questa volta la neve non c'entra. Sono i tanti cantieri sparsi lungo le principali arterie che collegano con Lombardia e Piemonte ad aver causato il tappo. Le situazioni più problematiche in A12 dove i cantiere sono praticamente ovunque, in A10 e in A26. Una domenica di code quella trascorsa che hanno toccato le punte massime all'ora di pranzo e la sera quando sulla A12 e sulla A10 in direzione Genova proprio per la presenza dei cantieri si è arrivati fino a 7 km di coda.

Regione Liguria appena giovedì scorso ha ottenuto dal concessionario una sospensione dei cantieri autostradali programmabili fino al ‪20 dicembre‬ e una rimodulazione dei lavori per concentrarli ‪tra il 21 dicembre e il 7 gennaio‬ proprio in virtù del nuovo Dpcm. Di fatto non nuovi cantieri fino al 20 e una maggiore concentrazione dal 21 dicembre in poi. E infatti quelli che c'erano sono rimasti e le code si sono subito riformate. "Ora ci auguriamo che i disagi non si ripetano" aveva commentato il governatore Giovanni Toti. Detto fatto. Il tardo pomeriggio per liguri e turisti è trascorso allegramente, si fa per dire, in code nel tentativo di rientrare a casa. Almeno però la giornata è trascorsa al sole della Liguria.

(foto di Ilaria Livorno dal gruppo Facebook 'Viabilità Genova')