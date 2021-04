I professionisti liguri accelerano la ripartenza

GENOVA - La pandemia non ferma i liberi professionisti liguri. In un mercato in picchiata e dopo un primo contraccolpo provocato dal Covid-19, i lavoratori indipendenti della Regione accelerano la ripartenza. Drastico calo del numero di professionisti nel primo trimestre del 2020: oltre 6.600, rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente (- 16,1%). Tuttavia, già nel secondo trimestre del 2020 si assiste ad una netta controtendenza, a dispetto di un quadro regionale e nazionale che mostra segnali di ripresa dei livelli occupazionali soltanto a partire dalla seconda metà dell’anno. I liberi professionisti crescono infatti di 12.133 unità rispetto ai primi tre mesi dell’anno, facendo registrare un segno più anche sul secondo trimestre del 2019 (+ 1.798 unità).

Questa la fotografia scattata dal II Rapporto sulle libere professioni in Liguria, lo studio realizzato dall’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni, che verrà presentato martedì 27 aprile 2021, dalle ore 17.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Confprofessioni. All’evento parteciperanno gli assessori regionali Giovanni Berrino e Ilaria Cavo; il presidente del Consiglio comunale di Genova Federico Bertorello; Paolo Feltrin, Coordinatore dell’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni; Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni; Roberto De Lorenzis, presidente di Confprofessioni Liguria; Giovanni Bucchioni, segretario generale Filcams Liguria; Silvia Michela Avanzino, segretario generale Fisascat Liguria; Riccardo Serri, segretario Generale Uiltucs.