I pendolari conquistano la prenotazione gratis su Frecce e Intercity

GENOVA - Il giorno dopo le preoccupazioni espresse a Primocanale dalla Cisl, il cui segretario regionale, pendolare della linea Sedtri Levante - Genova, Claudio Nicolini, temeva che la prenotazione obbligatoria su Intercity e Frecciabianca costringesse i pendolari ad un esborso aggiuntivo per l’acquisto di carnet prenotazione, Trenitalia fa sapere che “per quanto riguarda gli abbonati hanno diritto alla prenotazione gratuita per andata e ritorno su Intercity e Frecciabianca”.

Una buona notizia per chi viaggia in treno, in attesa però che vengano reintrodotti i treni veloci visto che oggi sono disponibili quasi solo regionali. Ieri Trenitalia, in risposta al nostro articolo, aveva assicurato che “dai primi di giugno gli Intercity in Liguria passano da 6 a 18, così suddivisi: 10 sulla rotta Milano – Liguria e 8 sulla Tirrenica Nord. Le Frecce passano da 0 a 6 Frecciabianca da e per Roma”.