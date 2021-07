I giovani di Confindustria dimenticano la Liguria, Toti e Bucci disertano il convegno

GENOVA - Il presidente della Liguria Giovanni Toti non parteciperà al 50esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria che si tiene questo venerdì e questo sabato ai Magazzini del Cotone al Porto Antico, dove sfilano ministri e segretari di partito. Toti, secondo indiscrezioni, è stato invitato da Confindustria nazionale, ma è stato escluso dal programma e dai saluti.

Tra i motivi che hanno portato il governatore a prendere questa scelta anche i temi che saranno affrontati durante il Convegno, o meglio, quelli che non saranno affrontati. Nello specifico non sono previste discussioni sulle infrastrutture, sul porto e sulle condizioni e situazioni delle autostrade con le conseguenza che le code e i continui cantieri creano all'economia. E soprattutto non si parla del Modello Genova, spesso invocato proprio dagli industriali per la ripartenza con il recovery fund. Al convegno non ci sarà neppure il sindaco Marco Bucci.

Regione e Comune figurano tra gli enti che hanno concesso il proprio patrocinio all'iniziativa, ma la pratica potrebbe essere stoppata. Fonti vicine al presidente ritengono l'atteggiamento dei giovani di Confindustria uno sgarbo istituzionale e l'ira del presidente sarebbe rivolta anche verso Confindustria Genova che non sarebbe riuscita a far parlare di Genova nel corso del convegno.