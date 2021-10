Hub Sala Chiamata, da lunedì 11 antinfluenzale per soggetti a rischio e anticovid per la Polizia

GENOVA - Da lunedì 11 ottobre, presso l’HUB Sala Chiamata del Porto (piazzale San Benigno, 1), sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale per: over 60, soggetti 12-59 in condizioni di rischio, soggetti over 12 in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, donne in gravidanza, medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani e particolari categorie di lavoratori, donatori di sangue.

I vaccini saranno somministrati in accesso diretto e gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 18. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata da sola, o nella stessa seduta, combinata con la vaccinazione anti Covid (prima, seconda o terza dose).

Si ricorda che gli utenti che rientrano nelle categorie target (circolare ministeriale n.14614 dell’8/4/2021 che comprende anche i soggetti dai 6 mesi ai 6 anni senza condizioni di rischio e i soggetti dai 6 mesi ai 59 con condizioni di rischio) possono comunque accedere alla vaccinazione anti-influenzale gratuita attraverso i consueti canali: su prenotazione CUP con somministrazione presso gli 8 ambulatori di Igiene e sanità pubblica Asl3 presenti sul territorio (qui link alle sedi: http://www.asl3.liguria.it/campagna-antinfluenzale-2021-22.html ); richiedendola al proprio Medico di Medicina Generale o alle Farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale antinfluenzale; comunità per disabili e anziani; associazioni di appartenenza o centri trasfusionali (solo per i donatori di sangue).

ASL3/POLIZIA - Sempre al polo vaccinale della Sala Chiamata, Asl3 in collaborazione con la Questura di Genova organizza due Open day vaccinali nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 ottobre dedicati al personale della Polizia di Stato.

Nello specifico sarà messa a disposizione una linea in accesso diretto per effettuare la vaccinazione (sia prima che seconda dose) negli orari di apertura dell’Hub (dalle 8 alle 18) senza prenotazione, con percorso dedicato.

"Ringrazio l'Asl e il dott. Bottaro - afferma il Questore della provincia di Genova, dott. Vincenzo Ciarambino - per questa opportunità volta a favorire l'ulteriore implementazione dei vaccinati nella Polizia di Stato".

“Siamo lieti – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3 – di mettere a disposizione l’Hub Sala Chiamata del Porto per questa importante iniziativa che nasce da un percorso di costante e proficua collaborazione con il Questore. L’ottica è sempre quella di favorire e quindi di incrementare l’adesione alla campagna vaccinale anti-covid. Il nostro forcing operativo è a disposizione della città attraverso diverse modalità che cercano di venire incontro il più possibile alle esigenze delle persone. La formula dell'accesso diretto con copertura oraria dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato ne sono un esempio così come i numerosi open day organizzati nel tempo".

Gli open day prevedono una linea dedicata e si svolgono in contemporanea alle normali e consuete vaccinali attività svolta presso l’Hub.