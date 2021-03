Hub alla Fiera e farmacie, da lunedì l'accelerata ai vaccini Covid in Liguria. Primocanale in diretta

GENOVA - Poche ore e poi il percorso dei vaccini anti Covid in Liguria subirà una nuova svolta. Questo lunedì 29 marzo infatti all'interno del padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare di Genova apre il nuovo punto vaccini. Obiettivo somministrare ogni giorni 2mila dosi, qui verranno vaccinati i soggetti ultravulnerabili e anziani tra i 70 e 79 anni. Per l'occasione saranno presenti anche l Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

La seconda accelerazione sarà data dal via, sempre lunedì 29 marzo, alle vaccinazioni in 52 farmacie sparse su tutto il territorio della Liguria (QUI L'ELENCO E I DETTAGLI) . Non saranno i farmacisti a eseguire la vaccinazione ma medici o personale abilitato. Inoltre, come spiegato da Regione Liguria, i vaccini contro il Covid potranno avvenire all'interno delle stesse farmacie solo se queste sono dotate di locali adeguati, altrimenti è possibile che si affidino a sedi esterne situate nelle adiacenze (come studi medici convenzionati, altri locali pubblici, sedi di associazioni di volontariato, ecc).

La Liguria è la sesta regione per percentuale di popolazione vaccinata. Il dato ligure è arrivato al 5,72% della popolazione vaccinata con oltre 78mila persone in attesa della seconda dose. In totale sono quasi 260mila i vaccini somministrati in Liguria. La Regione che corre più veloce è il Friuli Venezia Giulia con il 6,14% della popolazione vaccinata, seguita dall'Emilia Romagna (6%), Piemonte (5,85%), provincia autonoma di Bolzano (5,84%), Valle d'Aosta (5,82). Le Regioni invece che vanno più a rilento sono Umbria (4%), Calabria (3,8%) e Sardegna (3,6%). Il dato complessivo italiano spiega che al 27 marzo la media di popolazione vaccinata è del 4,75% con oltre 2,8 milioni di persone a cui è stata somministrata la dose e più di 3 milioni che sono in attesa della seconda.

“Stiamo mettendo in campo ogni risorsa possibile per mettere al sicuro al più presto i nostri anziani e le persone più fragili e per questo siamo stati i primi nel Paese a coinvolgere farmacie, con 52 punti iniziali, e sanità privata, che da lunedì ci daranno un prezioso aiuto – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Intanto nonostante la Liguria sia l’unica regione del Nord ad essere ancora in zona arancione, continuiamo a monitorare i dati, soprattutto quelli di Savona dove il virus si sta diffondendo di più. Siamo già intervenuti con un’ordinanza e sono certo che questo ci aiuterà ad abbassare l’incidenza, proprio come avevamo fatto a Genova, La Spezia e nel Ponente ligure. Vaccinare tanto e velocemente, applicare misure mirate quando necessario, far lavorare le nostre attività dove si può: questa è la ricetta per ripartire” conclude il governatore Toti.

IL SOTTOSEGRETARIO SILERI: "A MAGGIO SARA' FINITA LA FASE PEGGIORE" - Facciamo un ultimo sforzo "e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l'Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco". Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Il trend "è in lieve miglioramento, segno che le misure restrittive stanno funzionando - spiega - ma è un dato ancora iniziale che va consolidato. Dobbiamo scendere di molto con l'Rt". Servono "altre tre settimane per tornare a una situazione più tranquilla". Le vaccinazioni "stanno aumentando e dobbiamo dare il tempo di raggiungere una quota sufficiente di persone. A meta' aprile 14-15 milioni di persone avranno ricevuto almeno una dose".

VACCINI IN FARMACIA - Per quanto riguarda le prenotazioni in farmacia: per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni o direttamente in farmacia a partire dalla mattina di lunedì 29 marzo o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 13 di domenica 28 marzo. Per la fascia di età fra i 70 e i 74 anni o direttamente in farmacia a partire dalla mattina di martedì 30 marzo o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 23 di lunedì 29 marzo

Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le farmacie stesse.