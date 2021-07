Hitachi, Carbonaro (Fim Cisl): "Azienda ha garantito che sede di Genova è centrale"

GENOVA - “Nell’incontro unitario con Hitachi abbiamo avuto garanzie assolute sulla centralità della sede di Genova: stiamo parlando di 550 posti di lavoro con altissime professionalità. Lo spostamento a Napoli della sede legale, ci aveva preoccupato: l’azienda ha detto chiaramente che non ci saranno rivoluzioni ma anzi ha sottolineato che a Genova arriveranno investimenti e assunzioni”, spiega Fabio Carbonaro della Fim Cisl Genova e Liguria.

“Oggi è stato fatto un passo in avanti ma aspettiamo che i buoni propositi si traducano in realtà e per questa ragione monitoreremo con attenzione”, conclude Carbonaro