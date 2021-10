Halloween ma non solo negli appuntamenti del fine settimana in Liguria

GENOVA - Il weekend di Halloween porta molte iniziative legate a questa festa e dunque partiamo da qui. L’Acquario di Genova propone un percorso a tema: nel mondo acquatico l’aspetto inquietante di alcuni animali - murene, squali, piranha e meduse - è responsabile di una cattiva fama spesso ingiustificata ma con la guida di un esperto verranno sfatate alcune di queste leggende metropolitane. Sia sabato che domenica previsti minitour con partenze alle 15.30, 16.30 e 17.30. Al Castello D’Albertis per i bambini dai 5 ai 10 anni domenica dalle 15.30 è in programma ‘Un castello da brividi’ con giochi e indovinelli per scoprire i misteri che si celano nel museo. Sempre domenica alle 11.00 invece una passeggiata da paura nel centro storico, ‘Giro del mondo con Migrantour’, sarà l’occasione per scoprire storie, feste e misteri della città vecchia.

Halloween si festeggia anche nel resto della Liguria. Divertimento in mezzo alla natura al parco AsinOlla di Pietra Ligure: sabato dalle 14.30 ecco ‘Aspettando…Asinollaween’ con laboratori su decorazioni a tema e creazione di dolcetti seguiti da letture e racconti per bambini. Domenica mattina alle 10.30 mini slow trekking nel parco e al pomeriggio festa in maschera con castagnata. Domenica a Loano ‘Happy Halloween’: dalle 16 con partenza in piazza Rocca i bimbi (rigorosamente in maschera) saranno protagonisti di una caccia al tesoro itinerante nelle vie del centro storico.

Passando al cinema tra le novità segnalo ‘Madres paralelas’ di Pedro Almodovar con Penelope Cruz - melodramma sui sentimenti, sul dolore e su uno degli aspetti più significativi della dimensione femminile, la maternità – e ‘Freaks out’ di Gabriele Mainetti: racconto d’avventura, romanzo di formazione e riflessione sulla diversità.

Questi alcuni tra gli altri appuntamenti che propone il weekend

SABATO 30

GENOVA

CATTEDRALE SEGRETA … BY NIGHT – Alle 19 e alle 21 visita guidata serale al complesso della Cattedrale di S. Lorenzo ricca di affreschi, opere preziose e reliquie. In più c’è la possibilità di salire sulle Torri e godere uno splendido panorama su Genova notturna

PAGANINI, LE STREGHE E IL DIAVOLO – Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle 18 recital a più voci e coreografie musicali su musiche del grande artista genovese

AT THE EDGES OF THE HORIZON – Alle 21 al Count Basie Jazz Club concerto del trio di Fabio Giacchino, pluripremiato pianista che presenta il suo nuovo album.

A NUMBER – La commedia di Caryl Churchill va in scena alle 20.30 al Teatro del Ponente di Voltri con la regia di Massimo Rigo

DANTE’S INFERNO: A MAP – Nella Miniera di Gambatesa dalle 10 alle 17 visite nel sottosuolo, laboratori tematici per bambini e spettacoli teatrali su Dante, in lingua e in dialetto (anche domenica)

ARENZANO

SONO BRAVO CON LA LINGUA – Teatro anche ad Arenzano dove per la stagione del ‘Sipario strappato’ alle 21 Antonello Taurino propone ‘una storia di fonemi, idiomi e computer’

RAPALLO

RAPALLO DA LEGGERE – A Villa Tigullio e Villa Queirolo incontri letterari al femminile con presentazioni di libri, conferenze, racconti e testimonianze di vita (anche domenica)

PORTOFINO

ESTATE DEI SANTI – Tre giorni di appuntamenti in Piazzetta (fino a lunedì 1): si va dal ‘Magic Tour Castello Brown’ alle castagnate passando per percorsi di degustazione e dimostrazioni da parte di merlettaie dell'antica arte del pizzo al tombolo.

LERICI

MODA AL CASTELLO – Il Castello di Lerici alle 20.30 ospita una sfilata di moda dello stilista Giuseppe D’Urso il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa per sostenere varie attività di prevenzione

SAVONA

BOHEME – La stagione dell’Opera Giocosa prende il via con il capolavoro di Giacomo Puccini. Si replica domenica alle 15

CARCARE

SPLENDORI DI MUSICA ANTICA – Salle 20.45 presso la Chiesa dei Padri Scolopi concerto con la soprano Maria Catharina Smits

CAMPOMORONE

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO - Alle 21 al Cabannun dei giardini Dossetti concerto di giovani musicisti con un tributo a Luciano Ligabue

DOMENICA 31

GENOVA

PERCORSO SCENOGRAFICO-TEATRALE - Dalle 10.30 visita guidata nel giardino storico di Villa Durazzo Pallavicini in mezzo ad una natura che cambia continuamente tra fiori e piante monumentali, esotiche e mediterranee

JAZZ’N’BREAKFAST – Alle 10.30 nella Sala Mercato di Sampierdarena prende il via la nuova edizione di questa rassegna curata da Rodolfo Cervetto in una contaminazione fra stili, tradizioni e linguaggi diversi del jazz

I CONCERTI D’AUTUNNO – A partire dalle 17, presso la Residenza Universitaria delle Peschiere in via Parini viaggio musicale attraverso le più emozionanti arie delle opere di Giacomo Puccini.

CARCARE

MERCATO DELLA RIVIERA DELLE PALME – In piazza Cavaradossi dalle 8 alle 19.30 gli ambulanti liguri offrono una giornata di acquisti, dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna e dal tessile agli alimentari.

S. STEFANO D’AVETO

TRANSUMANZA - Torna il grande evento di chiusura della stagione estiva al pascolo, con il rientro delle mucche. Dalla mattina mercatino a km zero, gara di rotolamento delle balle di fieno e spettacolo musicale