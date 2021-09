Green pass sui treni, in Liguria la prima sanzione a un tedesco

GENOVA - La prima sanzione per il decreto legge che da oggi, primo settembre, impone di accedere sui treni intercity e frecce rosse con green pass e la mascherina sul viso è stata comminata dai poliziotti della Polfer ad un viaggiatore tedesco fermato a bordo dell'intercity partito da Ventimiglia che alle 16.30 transitava da Savona in direzione di Milano.

L'uomo oltre a essere senza mascherina ha esibito un certificato in lingua tedesca che una volta verificato dagli agenti è risultato non valido: per questo è stato sanzionato e fatto scendere dal treno alla stazione di Savona.

Altri due passeggeri sono stati fermati dagli agenti della Polfer su intercity in transito alla Spezia e a Varazze: nel primo caso si trattava di un viaggiatore che era senza mascherina e cercava di coprirsi in modo buffo le vie respiratorie con le mani. Agli agenti ha raccontato di avere perso la mascherina appena salito sul treno: è stato creduto e graziato, niente multa ed ha potuto proseguire il viaggio con un mascherina fornita, in via eccezionale, dagli agenti.

Il terzo viaggiatore senza mascherina è invece stato intercettato dagli agenti Polfer su un treno a lunga percorrenza a Varazze: lui era solo ubriaco e confuso, è stato fatto scendere e rischia una sanzione.