Green pass, giornata campale. Blocchi ai varchi portuali

GENOVA - E' la giornata campale e tanto temuta: il 15 ottobre con l'ingresso in vigore dell'obbligo green pass sono scattati, come annunciato, i blocchi e gli scioperi. A partire dai porti, italiani e liguri, dove la mobilitazione è attiva da giorni, a Genova, La Spezia, Savona e Vado Ligure per la Liguria e anche nel resto d'Italia in particolare a Trieste dove i lavoratori già dalla notte - erano un migliaio - presidiavano l'accesso allo scalo.

A Genova si parla di un centinaio di persone davanti ai varchi di Pra' e poco meno in lungomare Canepa: dall'alba infatti è attivo un presidio davanti al varco di Ponte Etiopia e a Genova Pra' davanti all'ingresso del terminal PSA ci sono circa un centinaio di manifestanti contro il green pass. I varchi di Pra' sono comunque aperti. "No green pass no fascisti" si legge sugli striscioni in lungomare Canepa e sui volantini distribuiti dal Coordinamento dei lavoratori portuali.

Nel porto di Genova risultano comunque operativi i varchi Albertazzi di Sech, il PSA di Pra', il varco di San Benigno.

Trenta circa le persone a manifestare davanti ai cancelli di Fincantieri a Sestri Ponente, nessuno invece davanti al cantiere di Riva Trigoso, nonostante il volantinaggio di ieri. Tranquilla la situazione davanti allo stabilimento ex-Ilva a Genova Cornigliano, a parte alcuni camionisti in attesa per il controllo green pass. Coda per il controllo green pass davanti ad Ansaldo a Genova Cornigliano con ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

A Imperia protesta pacifica green pass davanti alla caserma dei Vigili del fuoco.

Aumentati i controlli a Genova e negli altri hub portuali della Liguria, l'obiettivo è evitare la paralisi del traffico. Al Psa di Pra' prediposti tre punti tampone per agevolare il lavoro degli autotrasportatori ed evitare blocchi.

Questa mattina in Prefettura è previsto a Genova un incontro con il Cub (confederazione unitaria di base). In largo Lanfranco davanti alla Prefettura anche il presidio dei manifestanti di Libera Piazza Genova, movimento no green pass locale che ogni sabato da mesi scendono in piazza contro la misura adottata dal governo Draghi.

Leonardo Sinigaglia, portavoce dei no green pass genovesi, ala moderata del movimento spiega: "Noi chiediamo l'abolizione del green pass, questa non è una misura sanitaria, lo rifiutiamo in toto e non ci fermeremo fino a quanto il green pass non sarà abolito. La Prefettura non accetterà le nostre istanze di conseguenza la protesta andrà avanti a Genova e in tutta Italia".

Eraldo Mattarocci del Cub spiega: "In prefettura vogliamo esplicitare i problemi che il green pass porta a una parte della popolazione. Vogliamo denunciare che in un Paese nato dalla Resistenza ci sia una discriminazione di questo tipo. La nostra è una lotta contro le discriminazioni, è una lotta antifascista. Qui non ci sono infiltrati ma solo lavoratori che vogliono che i diritti individuali e collettivi vengano rispettati".

Le richieste arrivate dal settore di posticipare l'entrata in vigore sono state respinte dal Governo. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha spiegato che "posticipare significa solo rallentare una battaglia da vincere il prima possibile" contro il virus.