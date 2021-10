Green pass al lavoro, scatta l'obbligo: in Liguria prime dosi cresciute 20% giorno

GENOVA - Al via in tutta Italia l'obbligo di Green pass per andare al lavoro. La giornata attesa è arrivata e aziende pubbliche e private si sono mosse per predisporre tutti i sistemi in modo da permettere i controlli all'interno delle proprie strutture. La misura voluta dal governo Draghi per incentivare i vaccini dunque scatta ufficialmente.

Non mancano le polemiche per una misura non da tutti condivisa. Regione Liguria per permettere a chi si è vaccinato nelle ultime ore o di vaccinarsi ha garantito tamponi gratis per coloro che decino di ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid. Oltre l'80% della popolazione italiana è vaccinata. Una misura, quella del green pass, nata per accelerare la campagna vaccinare e spingere i pià dubbiosi a vaccinarsi. In Liguria in virtù dell'introduzione del green pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 20% circa al giorno rispetto al trend atteso in assenza di obbligo, questa la stima sui dati aggiornati delle vaccinazioni in Liguria.

Nella serata di giovedì lunghe code all'ingresso delle farmacie per eseguire il tampone in modo da poetrsi presentare oggi regolarmeente al lavoro. Per quanto riguarda i trasporti Amt ha previsto ripercussioni sul servizio provinciale con una riduzione di circa il 10% delle corse, mentre a livello cittadino possibile qualche irregolarità sulla frequenza ma il servizio, spiega l'azienda, sarà garantito con tutte le modalità di trasporto.

Controlli con la App, quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale, niente contribuiti e ferie oltre allo stipendio per chi non ha il certificato verde e risulta assente, divieto per le aziende di conservare il Qr code dei dipendenti, che arriverà anche per chi è esentato per motivi di salute dal vaccino. Verifiche anticipate non oltre le 48 ore in caso si debbano organizzare turni di lavoro e possibilità per chi si è immunizzato all’estero con i vaccini autorizzati di avere la certificazione. Il governo nelle ultime ore ha risposto alle domande più frequenti per chiarire i dubbi (Leggi qui).