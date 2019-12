Governo, anche l'avvocato del Movimento 5 Stelle nel cda Invitalia

ROMA - Non è passata inosservata, all'interno del Movimento 5 Stelle, la nomina dell'avvocato Paola Ciannavei nel Cda di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. La nomina è avvenuta nell'ambito di alcune nomine deliberate del Consiglio dei ministri lo scorso 2 dicembre. Ciannavei è infatti la sorella del legale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ciannavei, presso il cui studio in Via Nomentana 257 ha sede legale l'Associazione M5S creata nel M5S.

La stessa Ciannavei ha tutelato gli interessi dei 5 Stelle in più di una causa. Basti pensare al ricorso del senatore Gregorio De Falco contro il M5S per l'espulsione inflittagli dai vertici del Movimento; al procedimento cautelare presentato nel 2017 dall'attivista siciliano Mauro Giulivi, il quale ottenne l''annullamento' del voto online che incoronò Giancarlo Cancelleri - attuale viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - come candidato del M5S alla presidenza della Regione Sicilia; o al ricorso di Marika Cassimatis, esclusa nel 2017 dalle 'regionarie' per la scelta del candidato sindaco di Genova, la città di Beppe Grillo.

In tutte e tre le occasioni a difendere il Movimento c'erano Andrea e Paola Ciannavei. Mentre il tema è oggetto di alcune discussioni all'interno del gruppo parlamentare pentastellato, fonti di governo in quota M5S, interpellate in merito, smentiscono seccamente qualsiasi tipo di conflitto di interessi per quanto riguarda la nomina della Ciannavei in un Cda dove, tra gli altri, siede l'ex parlamentare dem Stefania Covello, recentemente passata a Italia Viva. Il ruolo di Invitalia sarà cruciale nel salvataggio della Banca Popolare di Bari.

La controllata del Mef, in base a quanto previsto dal decreto varato dal governo domenica scorsa, riceverà un finanziamento di 900 milioni per il 2020 per rafforzare il patrimonio del Mediocredito Centrale, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento.