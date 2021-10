GENOVA - Gli appuntamenti in Liguria di venerdì 8 ottobre.

IMPERIA - Palazzo Civico ore 10:00. Vertice su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria. Presenti la ministra Carfagna e i governatori di Liguria e Piemonte Toti e Cirio oltre al sindaco Scajola.

LA SPEZIA - Palazzo Civico ore 11:00. Conferenza stampa presentazione delle giornate FAI Autunno 2021. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Peracchini, Marinella Caporuscio Curre capo delegazione FAI.

GENOVA - Civico Museo Biblioteca dell'Attore, via Seminario 10 ore 11:30. Presentazione della 17/a edizione del Festival dell'eccellenza femminile 'Next generation Women', presenti Consuelo Barilari fondatrice e direttrice artistica del Festival.

GENOVA - sala Trasparenza, Regione Liguria ore 13:15. Presentazione di 'Amarlo Day 2021'. Tra i presenti l'assessore Ilaria Cavo, la presidente dell'associazione Maruzza Maria Teresa Castelli, il direttore Hospice pediatrico 'Il Guscio dei Bimbi' Istituto G. Gaslini Luca Manfredini, il presidente di Amiu Pietro Pongiglione.

RAPALLO - Villa Tigullio ore 15:00. Inaugurazione di "Open Biblio", servizio di costudying attivo presso la Biblioteca Internazionale di Villa Tigullio. Presenti il sindaco Carlo Bagnasco, i consiglieri comunali Elisabetta Ricci (Biblioteca) e Daniele Trucco (Politiche Giovanili) e i responsabili della cooperativa sociale Tatabox.

ALASSIO - aula Consigliare, Comune ore 17:00. Cerimonia di consegna del riconoscimento ufficiale a Luminosa Bogliolo, per il Record italiano conseguito durante le olimpiadi di Tokyo. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Città di Alassio.

LA SPEZIA - area verde di Melara ore 17:30. Manifestazione contro la nuova centrale a Turbogas, proposta da Enel.

GENOVA - Teatro Carlo Felice ore 20. Riparte la stagione teatrale del Teatro Carlo Felice di Genova. Lo spettacolo iniziale sarà formato da "Sull'essere angeli" di Francesco Filidei, un lavoro sinfonico per flauto e orchestra per l'occasione ripensato con una coreografia e presentato in prima assoluta e "Pagliacci".