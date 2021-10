Gli appuntamenti in Liguria di giovedì 7 ottobre

GENOVA - Gli appuntamenti previsti quest'oggi nella nostra regione.

GENOVA - Palazzo di Giustizia ore 09:30. Enrico Ravera, presidente del tribunale di Genova, incontra i giornalisti sulle prime decisioni sulle cause relative all'obbligo vaccinale per i sanitario.

SAVONA - Area archeologica sul piazzale della Cittadella di fronte al Palazzo della Sibilla ore 11:00. Presentazione dei primi risultati dello scavo in corso nell'area della Cattedrale medievale di Savona. Interviene Massimiliano Caldera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino.

GENOVA - Alle 11,30 palazzo della Regione in via Fieschi 15, i consiglieri regionali della Lista Sansa (Selena Candia, Roberto Centi e Ferruccio Sansa) incontreranno i giornalisti per il resoconto di un anno di attività.

GENOVA - Sala Trasparenza - Regione ore 11:30. Conferenza stampa sulle nuove iniziative di Ais Liguria e sull'8/a edizione del Trofeo Miglior Sommelier del Vermentino, unito all'evento Mare&Mosto-Le Vigne Sospese. Intervengono Alessandro Piana, Alex Molinari, presidente Ais Liguria e Maria Elisa Bixio.

GENOVA - Salone del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale ore 11:30. Presentazione del programma delle attività di 'Palazzo Ducale 2021/2022', presenti il sindaco Marco Bucci, il presidente Palazzo Ducale Fondazione per la cultura Luca Bizzarri.

GENOVA - Cortile Palazzo Tursi ore 12:30. Presentazione del cane antidroga in forza alla polizia locale. Intervengono Giorgio Viale e Gianluca Giurato, comandante della polizia locale.