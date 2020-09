Giro dell'Appennino, traguardo volante in memoria di Franco Berardini

RONCO SCRIVIA - In un'edizione 2020 del Giro dell'Appenino, molto legato all'entroterra, con i passaggi da Vobbia e Crocefieschi, terra del Parco Antola, anche uno speciale ricordo per il compianto presidente di Coop Liguria, Franco Berardini.

Nel centro di Ronco Scrivia, alla presenza degli attuali vertici del gruppo cooperativo, un traguardo volante in sua memoria quando l'asfalto era ancora bagnato per la pioggia della mattina e il gruppo compatto (vedi foto con Vincenzo Nibali in evidenza).

Un modo per sottolineare ancora di più lo stretto rapporto tra l'ex dirigente Coop e il paese di Vallescrivia per un momento che ha visto la partecipazione di altre realtà dell'associazionismo locale come, ad esempio, la locale sezione di Avis Liguria.