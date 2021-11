GIro d'Italia 2022: la seconda tappa ligure da Parma a Genova il 19 maggio

GENOVA - Dopo la Sanremo-Cuneo, confermata anche la seconda tappa in Liguria del Giro d'Italia 2022: la Parma-Genova, 186 km con 2840 m di dislivello, si correrà il 19 maggio ed è classificata tra le frazioni di media montagmna con i suoi 2840 m di dislivello.

Dalla città ducale, i corridori risaliranno la val Taro in modesta ma costante ascesa, fino a raggiungere Bedonia dove comincia la salita verso il Passo del Bocco, a 957 m di altitudine, posto sul confine tra Emilia e Liguria e le province di Parma, Genova e La Spezia. Dal versante emiliano il Bocco è meno infido che da quello chiavarese, molto amato dai cicloamatori della zona, che diventa così 15 km di discesa tecnica attraversando Montemoggio, San Siro Foce e Borgonovo Ligure con la sua classica strozzatura a palazzo, per raggiungere Chiavari e imboccare l'Aurelia, con la prima salita delle Grazie e poi la Ruta presa dal versante di Chiesa Vecchia, fino alla salita inedita del Monte Becco, che da Sori e Capreno porta al Monte Fasce, da cui i corridori scenderanno in picchiata verso Genova, con il traguardo probabilmente fissato a De Ferrari.