Giovani lombardi accerchiano coppia su una panchina e tentano di rapinarli

GENOVA - Erano le 3,15 di mattina in corso Italia a Genova quando in sei si sono avvicinati a una coppia seduta su una panchina e dopo aver sferrato un paio di pugni hanno tentato di rubare un braccialetto d'oro. I sei hanno accerchiato i due seduti in corso Italia, tra loro c'erano anche due ragazze che aiutavano a coprire la scena, per poi tentare il furto. Ma la coppia è riuscita a fuggire e rifugiarsi in un locale a pochi passi, avvertendo le forze dell'ordine.

La Polizia di Stato di Genova, giunta in loro soccorso, ha intercettato i giovani che nel frattempo cercavano di fuggire nascondendosi in un giardino privato, e ha denunciato 5 giovani tra i 20 e i 29 anni, tutti residenti in Lombardia, per il reato di tentata rapina in concorso tra loro, tre dei quali anche per resistenza a pubblico ufficiale. Un sesto, pur non avendo avuto parte attiva nella rapina, è stato segnalato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

La vittima delle botte e del furto è stata accompagnata presso l’ospedale Galliera dove è stata medicata per ferite giudicate guaribili in 3 giorni.