Giornata di code e cantieri nel nodo genovese. E sotto la A26 divampa un incendio

GENOVA - E' iniziata una nuova settimana di traffico, cantieri, restringimenti di carreggiata e molto altro sulle autostrade liguri. Come da programma alle ore 13 è ricominciato l'incubo: riaperti i cantieri disseminati sulla A10, che coinvolgono la galleria Ranco e che la scorsa settimana aveva creato code da record, toccando i 18km e intrappolando gli automobilisti per ore. I lavori, infatti, avrebbero dovuto essere stoppati venerdì come accade ogni weekend estivo, ma a causa di nuovi controlli e di problemi nel tunnel l'operazione era stata ritardata di oltre 24 ore con la riapertura di entrambe i sensi di marcia avvenuta solo sabato alle 18.

La mattina si è aperta comunque con disagi sulla viabilità in tutta la Liguria che nel pomeriggio sono solo che aumentati. Code in tutte le direttrici del nodo genovese dove sono presenti i lavori, dalla A7 alla A10 fino alla A12. In A26, invece, è scoppiato un incendio al di sotto di un viadotto vicino a Masone. Il fumo non ha comunque oscurato la visuale, il traffico già scorreva su una sola corsia a causa dei lavori presenti nel tratto autostradale e si è formata un po' di coda. Le fiamme fortunatamente non interessavano un'area abitata.

AGGIORNAMENTI

ORE 18:30 - In A26 viene segnalata una coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori, invece in A10 un camper ha sbandato finendo contro il muro all'altezza di Savona in direzione del Ponente ligure. Restano segnalati in A10 4 km di coda tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori e 3 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. In aumento la coda in A12, 4 km tra Recco e Rapallo per lavori e 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

ORE 18:00 - Incendio sotto ad un viadotto della A26 tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Sul fronte delle code, in A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori e coda di 3 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. Coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e coda di 3 km tra Recco e Rapallo per lavori in A12, mentre in A7 coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori.

ORE 17:00 - Sulla A10 coda di 2km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona andando verso Ventimiglia e 3 km tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori in direzione Genova. Sulla tratta A12 Genova-Rosignano marittimo, 3 km di coda tra Recco e Rapallo per lavori in direzione Rosignano, 1 km di coda in direzione Genova fra Chiavari e Rapallo, sempre per lavori. Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova.

Caos autostrade, la settimana inizia ancora in coda in attesa del ritorno dei cantieri - LA MATTINATA