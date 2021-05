Giornata del sollievo, in Liguria più di 1500 persone prese in cura nel 2021

GENOVA - Nei primi quattro mesi del 2021 in Liguria sono 1.562 le persone prese in carico a domicilio da parte dei Servizi di Cure palliative, di cui: 186 in Asl 1, 431 in Asl 2, 655 in Asl3, 194 in Asl 4 e 96 in Asl5. Il totale degli accessi al domicilio è stato pari a 23.044, di cui: 4.586 in Asl 1, 3.908 in Asl 2, 9.438 in Asl 3, 3.206 in Asl 4 e 1.906 in Asl 5.

I dati sono stati resi noti da Alisa nella XX Giornata del Sollievo, iniziativa voluta dal ministero della Salute per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il proprio percorso di vita, che si celebra oggi, 30 maggio. La Rete regionale di Cure palliative, coordinata da Alisa e le Reti locali di Cure palliative di Regione Liguria si sono attivate, anche durante tutta l'emergenza Covid-19, per promuovere, nonostante il difficile momento, la diffusione delle Cure palliative. I servizi di Cure palliative aziendali hanno ampliato la propria attività raggiungendo anche una popolazione di persone fragili che, per l'emergenza Covid-19, non ha potuto accedere a servizi abituali (day hospital/ day service oncologici, ambulatori territoriali specialistici) e quindi, in fase di difficoltà, ha trovato risposte nei servizi domiciliari e di Cure palliative che hanno sempre garantito attività continuativa. «Grazie a tutti gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali per il grande impegno profuso, per il supporto e la vicinanza alle persone che si trovano in una condizione di profonda sofferenza, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19", commenta il presidente della Liguria e assessore alal Sanità Giovanni Toti.