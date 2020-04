Ghedina in tv: "Mondiali di Cortina 2021? Allo studio ogni ipotesi, anche la cancellazione"

GENOVA - Il solito concentrato di simpatia e genuinità. Kristian Ghedina, il grande campione dello sci azzurro, è intervenuto a Viaggio in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Primocanale.

L'ha fatto per rispolverare un po' di passato in riva al mare: "Ho frequentato Recco e Camogli per attività legate alle immersioni". Ma anche per sottolineare l'amore verso la cucina mediterranea: "Il pesto è qualcosa di straordinario. Anche voi avete i mondiali all'antica con il mortaio? Vengo, sicuro. A fine estate, per la finalissima, farò il giurato" scherza il cortinese.

Parlando, proprio della sua cittadina veneta, e del grande progetto legato ai mondiali di sci 2021 in programma a febbraio, l'ampezzano è diretto: "Nelle ultime ore abbiamo fatto diverse riunioni con i soggetti organizzatori. In campo ci sono tutte le ipotesi, finché non ci sarà un vaccino dobbiamo tenere in considerazione anche il rinvio o la cancellazione. Mancano 10 mesi, ma purtroppo, non abbiamo certezze e parliamo di una rassegna internazionale. Nessuno vuole buttare via soldi, prima la salute. Ovviamente, noi lavoriamo per una straordinaria manifestazione perché, già quest'anno, il dispiacere di non avere disputato le finali è stato grande".