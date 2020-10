Genova, 'tarocca' scadenza cibo in vendita: denunciato in via Balbi

GENOVA - Il nucleo Commercio del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale ha denunciato per frode in commercio un commerciante di via Balbi che esponeva e aveva messo in vendita nel suo negozio di alimentari quasi 70 confezioni di alimentari con la data di scadenza manomessa. Nel retro del negozio c'erano altri prodotti ritirati dagli scaffali e pronti; per la contraffazione dell'indicazione di scadenza, tanto da far pensare a un comportamento messo in atto da tempo e continuato, a danno dei consumatori.

E' successo nell'ambito degli abituali controlli agli esercizi commerciali e artigianali e dei pubblici esercizi del centro storico. La squadra del nucleo commercio ha trovato nel minimarket il cui gestore è un cittadino bengalese di 27 anni, regolare sul territorio nazionale, diversi prodotti di grocery e dolciumi di marche note scaduti, ma posti comunque in vendita con la data di scadenza posticipata. Tutti i prodotti sono stati sottoposti a sequestro penale. Il titolare è stato denunciato a piede libero.