Genova, Santa Margherita e Rapallo: in Liguria la musica arriva dal mare

GENOVA - Tre appuntamenti per ascoltare musica insieme sul mare, all’ora dell’aperitivo, in tutta sicurezza assicura la Regione. Musica leggera protagonista per tre serate a Genova, Santa Margherita e Rapallo in tre diverse serate.

"Musica leggerissima che accompagna il calare del sole, note senza mistero per un aperitivo al tramonto": è “Waves – Musica dal mare”, la disco-chiatta itinerante che arriverà dal mare "a portar svago e “chill out” nel rispetto di distanze e normative sanitarie".

Tre serate da domenica 8 a mercoledì 11 agosto 2021 in tre luoghi diversi per godersi il tramonto al ritorno dalla spiaggia: Genova, Santa Margherita Ligure e Rapallo. In programma Dj set con musica “chill out”, stile minimal o ambient, perfetta per rilassarsi dopo una giornata al mare. L’iniziativa, inedita in Liguria, è uno degli eventi dell’estate 2021 di Regione Liguria,

Le date: Domenica 8 agosto ore 18.30-20.45 a Genova - Porto Antico Calata Mandraccio. Martedì 10 agosto ore 19.00-21.30 a Santa Margherita Ligure – Giardini a mare. Mercoledì 11 agosto ore 19.00-22.00 a Rapallo – Lungomare.