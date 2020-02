Genova, ripresi i lavori su 'Marinella' di Nervi: obiettivo 2021

GENOVA - Entro il 12 febbraio 2021 la 'Marinella' di Genova Nervi, edificio razionalista costruito nel 1934 sulla passeggiata Anita Garibaldi e in stato di abbandono da anni, tornerà agli antichi splendori. E' la nuova scadenza indicata dall' amministratore unico della società 'Marinella 1934' Igor Mendelevich durante un sopralluogo al cantiere del sindaco Marco Bucci, del presidente del Municipio Levante Francesco Carleo e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Erano presenti anche l'assessore regionale Ilaria Cavo e l'assessore comunale Pietro Piciocchi.

Il progetto di riqualificazione da 2,5 milioni di euro è ripartito il 3 febbraio scorso dopo il milione e mezzo di euro di danni alla struttura provocati dalla mareggiata del 29 ottobre 2018. La struttura si trasformerà in un hotel 4 stelle, con stanze e suite, ristorante, bar, una spa, uno spazio esterno fruibile da tutti e un molo. "Ci sono solo due passaggi burocratici da superare. Avere riconosciuto il numero sufficiente di posti coperti e ottenere un prolungamento della concessione come compensazione dei danni della mareggiata", spiega Mendelevich.

Al momento la concessione prevista è di 20 anni e la trattativa è in corso. "La concessione è di 60mila euro all'anno, la legge dà la possibilità di ridurla della metà, arriveremmo a 30mila euro", ipotizza Mendelevich. "Abbiamo dovuto fare molte attività amministrative dopo i danni della mareggiata, siamo tutti d'accordo nell'andare avanti. Non ci fermeremo. C'e' una trattativa per il prolungamento della concessione", ha ricordato il sindaco Bucci. "E' uno dei recuperi edilizi forse più attesi a Nervi, in una delle passeggiate più belle d'Europa, dobbiamo ringraziare un imprenditore che ha avuto il coraggio di investire", commenta Toti.