Genova rinnova i 'giardini di plastica', 400mila euro per rifare l'area con molte novità

GENOVA - Meglio conosciuti come "giardini di plastica", i Giardini Baltimora, nell'area dell'ex via Madre di Dio, tra le Mura del Barbarossa e il palazzo della Regione Liguria, sono stati oggetto di una delibera di Giunta che prevede il loro completo restyling. Su proposta degli assessori Simonetta Cenci, Stefano Garassino e Pietro Piciocchi, è stato approvato il progetto definitivo di "Messa in sicurezza e riqualificazione dei Giardini Baltimora" per rendere l'area più accessibile e fruibile per tutti.

La riqualificazione si attua attraverso il rinnovo dell'area giochi, con inserimento di giochi inclusivi; lo sfalcio e la potatura del verde, finalizzato all'eliminazione di parti inaccessibili alla vista; la realizzazione di un'area cani; la realizzazione di un nuovo sentiero; la pulizia di alcuni tratti murari; l'integrazione, ove necessario, di segnalamenti Loges per i portatori di handicap. Il costo complessivo è di 395mila euro, di cui il primo stralcio per l'anno 2019 di 165.100 il secondo stralcio per l'anno 2020 di 229.900.

Le aree d'intervento, situate nel pieno centro di Genova, sono dotate di grande potenzialità per quanto riguarda la socializzazione e l'aggregazione spiega il Comune in una nota. Le superfici pedonali, attraversate dagli utenti per raggiungere i diversi uffici pubblici, sono in stato di degrado a causa della tipologia del porticato che crea poca visibilità e favorisce situazioni di vita marginali, spesso al di fuori della legalità. Nasce quindi la volontà e la necessità di valorizzare l'area, apportando migliorie in termini di riqualificazione urbana sostenibile e promuovendo la collocazione di servizi d'interesse pubblico e di richiamo al suo interno, coadiuvati da impianti di videosorveglianza e di illuminazione a garanzia della tutela e della sicurezza dei fruitori.

"L'amministrazione è attiva a 360 gradi, sia per quanto riguarda le piccole manutenzioni, sia sul versante importantissimo della riqualificazione urbana di ampie zone della città. Il nostro scopo è creare, in un'area attualmente in difficoltà sotto il profilo del decoro, punti di interesse che agiscano da attrattiva sia per chi lavora all'interno sia per i cittadini del centro storico, anche attraverso il miglioramento dei collegamenti interni", conclude l'assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi.