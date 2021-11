Genova, riaperta al traffico Via Scarsellini: area di nuovo sicura

GENOVA - E' stata riaperta al traffico nel pomeriggio di oggi via Scarsellini, a Genova, chiusa per quasi tutta questa seconda settimana di novembre a causa di alcune lamiere pericolanti distaccatesi dal quattordicesimo piano di un grattacielo dalla giornata di domenica 7 novembre.

L'area era stata messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova, operazione condotta non senza qualche difficoltà visto il forte vento che si è abbattuto a Genova ed in Liguria, ma anche per la posizione delle lamiere. Da oggi finalmente l'area è di nuovo percorribile