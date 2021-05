Genova è quasi da zona bianca, nelle scuole contagio vicino allo zero

GENOVA - Genova va a grandi falcate verso la zona bianca:lo dicono i dati del cosiddetto RT, l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Nel capoluogo ligure sono infatti 56 ogni 100mila, mentre per diventare "bianchi" il numero da raggiungere è di 50. La media dell'intera Liguria è invece di 68: un dato in discesa comunque, che fa ben sperare per le prossime settimane.

Buone notizie anche dalle scuole rispetto al contagio da covid-19: nell'area genovese monitorata da Asl3 la percentuale di contagiati è pari allo 0,27 per cento e il dato regge anche dopo il ritorno a scuola dapprima al 70 e ora all'80 per cento delle presenze. 9 docenti e 59 scudenti risultano positiivi.

E da oggi per le scuole parte la prenotazione vaccinale: il personale scolastico docente e non docente, di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13 maggio solo utilizzando il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali).