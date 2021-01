Genova, morta a 109 anni Celestina Gardella, la ligure più anziana

GENOVA - E' morta a Rapallo, Celestina Gardella, la donna più anziana della Liguria. Ad agosto avrebbe compiuto 110 anni ed era anche una delle donne più longeve d'Italia.

Nata a Neirone, aveva superato ben due guerre mondiali. Era poi emigrata negli Stati Uniti e aveva vissuto anche in Sud America, in Cile. Poi era rientrata in Italia e aveva trascorso gli ultimi 45 anni della sua vita a Rapallo.

"Una ligure forte, indipendente e circondata da tanti affetti: alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta la Liguria. Ciao Celestina, riposa in pace", il messaggio postato su Facebook in ricordo della donna dal presidente della Regione Giovanni Toti.