Genova, il mercatino vintage al chilo sbarca in piazza Matteotti: abiti usati e musica

GENOVA - Camicie, giacche, sciarpe e tanti altri indumenti sono i protagonisti nel mercatino dell’usato Vintage Kilo Sale che animerà piazza Matteotti a Genova il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio. La formula del “Vintage un tanto al kilo” sbarca nel capoluogo ligure: grandi marche degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 a un prezzo di 35 euro al chilo.

Ma non solo shopping, il mercatino ospiterà numerosi stand di street food e musica con dj-set e band che si esibiranno live, con tante iniziative e workshop per grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento biglietti, in caso di sold out il prezzo per l’entrata nel mercatino è di 3 euro.