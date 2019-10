Genova, festa della protezione civile sabato in piazza De Ferrari con Borrelli: Primocanale in diretta dalle 14

GENOVA - Sabato 12 ottobre festa in piazza De Ferrari a Genova della protezione civile regionale, in occasione dell’avvio della prima edizione della settimana nazionale della protezione civile e della campagna nazionale “Io non rischio”, organizzata da Regione Liguria e dal Dipartimento regionale di protezione civile.

Dalle 10 alle 19 in piazza De Ferrari saranno presenti i volontari di protezione civile, le istituzioni e il capo dipartimento Angelo Borrelli. Prenderà il via infatti proprio da Genova infatti il tour del responsabile della protezione civile nazionale, in occasione della prima edizione della settimana nazionale della Protezione civile dal 13 al 19 ottobre per sensibilizzare i cittadini sui temi della resilienza e della riduzione dei rischi.

Insieme al capo della protezione civile Borelli, saranno presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone. Cuore dell'iniziativa la presentazione della nuova colonna mobile finanziata da Regione Liguria e l’incontro in piazza tra i volontari, la cittadinanza, ma soprattutto i più piccoli.

La giornata prenderà il via alle 10 con la possibilità per la cittadinanza di visitare i nuovi mezzi della colonna mobile e ascoltare dai volontari come funzionano le attività di soccorso, proseguirà con i giochi e i percorsi per i bambini e si concluderà con la distribuzione gratuita, a partire dalle 15.30, della focaccia col formaggio di Recco.

Primocanale seguirà in diretta l’evento dalle 14 alle 16 con uno speciale dedicato al lavoro della protezione civile e gli interventi istituzionali in programma dalle 15 a De Ferrari.