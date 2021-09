Genova, donna ferisce fidanzato perché "non vuole essere vittima di femminicidio"

GENOVA - Ha ferito il compagno con un coccio di bottiglia, colpendolo alla gola e all'orecchio. E quando sono arrivati gli agenti della polizia ha spiegato loro di averlo fatto perché "non voleva essere vittima di un femminicidio". La donna, un'italiana di 26 anni, è stata arrestata per tentato omicidio.

E' successo nella serata di ieri in piazza Vittorio Veneto. La donna, con problemi di alcol, ha spaccato una bottiglia e ha aggredito il fidanzato, un tunisino di 36 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti non sarebbe la prima volta che la giovane mostra atteggiamenti violenti. Lei ha però raccontato di essere stata aggredita per prima e di essersi difesa. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.