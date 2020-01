Genova come Milano, torna la Design Week in una edizione tutta "green"

GENOVA - Sarà il verde il tema della seconda edizione della Design Week Genova in programma dal 7 all’11 maggio 2020. Dopo il grande successo del 2019, che ha visto la partecipazione di oltre 10 mila visitatori e 4 nuove serrande alzate in piazza dei Giustiniani, la manifestazione organizzata dal DiDe – Distretto del Design Genova, con il sostegno di Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova, Regione Liguria e Municipio 1 Centro-Est, porterà ancora una volta l’avanguardia delle maison nazionali ed internazionali nel Centro Storico aprendo alla città gli atri dei palazzi storici genovesi e dando nuova vita alle piazze e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso.

Genova sarà la “città che foglia e fiora”, grazie alle installazioni verdi che resteranno oltre la fine della Design Week Genova. Saranno adornate numerose inferriate a protezione delle finestre degli atri dei palazzi storici genovesi e installato del verde sia verticale, su dissuasori e pensiline, sia sospeso. Saranno decorati anche i principali accessi che da via San Lorenzo e Caricamento portano a piazza dei Giustiniani, fulcro e centro nevralgico del distretto. "Promuoveremo il verde e la creatività “green” come metodo moltiplicatore di rigenerazione urbana per sostenere una migliore qualità di vita e di fruizione dello spazio pubblico nel Centro Storico", spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe.

Sulla scia di Milano e del Salone del Mobile, che si terrà dal 20 al 26 aprile, anche Genova vuole insersi nel panorama e per farlo nel migliore dei modi per quest'anno ha deciso di istituire un Comitato Scientifico, che comprenda Comune di Genova; Confcommercio Genova; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova; Università degli Studi di Genova DAD_ Dipartimento Architettura e Design; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova; Fondazione Ordine degli Architetti PPC di Genova; ADI_Associazione per il Disegno Industriale; Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

"Con eventi come questo iniziamo a valorizzare davvero aree del nostro centro storico, ha commentato l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli. "Dalla data della scorsa edizione (maggio 2019) attività già esistenti e attività nuove hanno deciso di investire nella zona andando a creare 4 nuovi “punti luce” tutti di alto livello legate al design, alcuni già operativi e altri in fase di ristrutturazione".

"Siamo sicuri che i genovesi e i turisti rimarranno stupiti dall'originalità di questo evento", ha detto Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova. "La manifestazione è anche una sfida lanciata al mondo di designer, creativi, artisti, progettisti e appassionati del settore che potrà dare nuova linfa al filone, per noi molto interessante, delle imprese culturali creative".

Ed è possibile partecipare: alla call dedicata ai designer e alle aziende del settore, già lanciata nei mesi scorsi, si affiancano così due nuove sezioni: la Design Week Award, che premierà le creazioni di designer provenienti da ogni parte del mondo inviate via mail all’indirizzo dide.genova@gmail.com sotto forma di progetto, e una sezione dedicata agli allestimenti nelle piazze che ospiteranno eventi d’intrattenimento.