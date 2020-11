Genova, chiude un reparto covid: stop al 'fagiolone' al San Martino

GENOVA - Chiude un reparto covid al policlinico San Martino di Genova. E' il cosiddetto 'fagiolone', una struttura che poteva accogliere fino a 20 malati. Il reparto era stato aperto il 15 ottobre scorso e in 42 giorni ha ospitato 150 pazienti. Nella prima fase dell'epidemia il 'fagiolone' fu attivo per 32 giorni e la struttura si dedicò a 104 pazienti.

"Iniziamo la giornata con una bella notizia", dice il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "Continua a calare la pressione sui nostri ospedali, diminuiscono i ricoverati in Liguria, così come il numero di accessi in ambulanza. Piccoli grandi risultati che dobbiamo al lavoro straordinario della nostra sanità: grazie a medici, infermieri, operatori sanitari che dietro quelle mascherine, con coraggio e incessante impegno, ci stanno aiutando nella battaglia più difficile. Non abbassiamo la guardia, non è finita", dice Toti.