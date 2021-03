Genova, campione di moto d'acqua in soccorso a ragazzo disabile choccato dal covid

GENOVA - Alessio, diciotto anni, affetto da un ritardo mentale, genovese di Nervi, non esce di casa da un anno per paura del covid, la mamma preoccupata ha chiesto aiuto al più volte campione del mondo di moto d'acqua Fabio Incorvaia, savonese sempre in prima fila per aiutare chi ha bisogno grazie alle sue campagne di Jet Ski Therapy nei mari della Liguria

La risposta del biker del mare non si è fatta attendere: oggi, sabato 27 marzo, è salito sul suo furgone ed è corso in aiuto al ragazzo insieme a un altro savonese speciale, lo Spiderman, Mattia Villardita. Per il ragazzo due doni speciali: una cyclette, per fare sport in casa, e una passeggiata all'aria aperta.

L'incontro fra Fabio, Matteo e Alessio è stato commovente, sotto gli occhi lucidi di Simona, la mamma del ragazzo che si lascia sfuggire, "purtroppo Alessio riceve anche poche telefonate e inviti a uscire dagli amici..."

La donna racconta anche di grandi difficoltà economiche per il covid, perchè dall'aprile dello scorso anno, da quando il figlio ha compiuto 18 anni, non percepisce gli assegni dell'Insp, lei dice per rimpalli fra lo stesso ente e la Asl causati dalla non convocazione, dice la donna, delle commissioni che dovrebbero deliberare gli assegni.