Genova, al San Martino il 13% di 553 tamponi al personale positivo al coronavirus

GENOVA - Il 13,2% del personale in servizio all'ospedale San Martino sottoposto a tampone è risultato positivo: nel dettaglio, si tratta di 73 professionisti su 553 analisi effettuate. Lo rende noto lo stesso nosocomio. Intanto, è stata attivata anche all'interno del policlinico una postazione per tamponi in auto tra il padiglione 7 e il padiglione 8, a cui possono presentarsi i dipendenti previa autorizzazione del reparto di Medicina del lavoro.

Il personale sanitario che combatte in prima linea il coronavirus è maggiormente esposto al contagio. Per questo motivo, in aiuto alle forze liguri sono arrivati 13 medici volontari che tramite la Protezione civile andranno a supporto delle Rsa. "Questo a seguito della richiesta di rafforzamento del sistema che avevamo fatto alla Protezione civile che era di 30 medici, 100 infermieri e 120 Oss", ha detto la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale. "Abbiamo riscontrato una sostanziale tenuta del sistema, anche se ci sono punti di crisi che riceveranno sostegno grazie anche all'arrivo di queste professionalità. Il mio augurio è che arrivino anche infermieri e Oss. L'appello di Regione, soprattutto per la Asl1, è proprio per il profilo di Operatori socio sanitari: c'è bisogno di voi in questo momento difficile e complicato”.

Se da una parte aumenta il personale sanitario ligure per fronteggiare la crisi, dall’altra parte però le condizioni di lavoro degli operatori sono difficili. In particolare, secondo quanto emerso in una videoconferenza tra i delegati territoriali del Nord Italia del sindacato Nursing Up e le strutture regionali, "in Liguria tute e mascherine vengono centellinate e permangono i problemi di approvvigionamento, criticità elevate vengono riscontrate anche nelle Rsa e nelle strutture private per anziani, mentre i tamponi iniziano ad essere effettuati, ma ancora non sono stati coinvolti tutti gli operatori sanitari".

Le difficoltà di approvvigionamento e la ricerca continua di dispositivi di protezione individuale non sono problemi regionali, bensì internazionali. Il nuovo ‘oro’ dell’emergenza coronavirus sono proprio questi dispositivi. Per questo motivo, l’arrivo a Genova del carico di tre milioni di mascherine che verranno distribuite gratuitamente ai liguri non è stato privo di criticità. “Il carico è partito con 4 giorni di ritardo da Shanghai, non abbiamo potuto utilizzare voli diretti e nel corso degli scali abbiamo rischiato più volte il sequestro del carico. In particolare lo scalo di Addis Abeba ci ha fatto sudare freddi”, ha raccontato Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale, a Primocanale. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)