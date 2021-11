Genova, 4 novembre 2021: è il decennale della "grande alluvione". La diretta di Primocanale

GENOVA - Oggi, dieci anni fa, la tragedia del Fereggiano. Il 4 novembre 2021 di Primocanale è interamente dedicato al decennale della "Grande Alluvione", la tragica esondazione del Rio Fereggiano, dopo 500 millimetri di pioggia in poche ore, che costò le sei vite di Angela Chiaramonte, 40 anni; Evelina Pietranera, 50 anni; Serena Costa, 19 anni; Shpresa Djala, 23 anni, e le sue due figlie Gioia, 8 anni, e Janissa, un anno appena.

La programmazione di giornata della nostra emittente, a partire dalle 8, così diventa un ideale monumento memoriale alle sei donne portate via dall'acqua nera e furibonda. Al mattino, collegamenti con via Fereggiano dove è in programma una cerimonia istituzionale commemorativa.

In piazza Galileo Ferraris, davanti alla targa commemorativa situata a pochi passi dalla sede dell'IC Marassi, la scuola dove andava una delle vittime, la piccola Gioia, le celebrazioni partono alle ore 10: bambine e bambini incontrano il comitato vittime dell'alluvione e subito dopo, dalle 11, è prevista l'inaugurazione della mostra "Le memorie dell'acqua" con i lavori degli studenti dell'istituto. La scuola ha programmato una intera settimana di eventi in ricordo dell'alluvione del 2011.

Alla commemorazione sono presenti le autorità regionali, comunali, della città metropolitana, i parenti delle vittime. Un albero di ulivo sarà poi piantato all’interno del cortile della scuola.

Alle 10.30 autorità e parenti delle vittime si sposteranno all’incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis dove, nei pressi della targa commemorativa, verranno deposte corone e fiori e sarà osservato un minuto di silenzio. Le cerimonie si concluderanno alle 10.45 a Borgo Incrociati, all’incrocio con piazza Giambattista Raggi prima delle gallerie, con la deposizione di una corona seguita da un minuto di silenzio in memoria di Antonio Campanella vittima dell’alluvione dell’ottobre 2014.

Attenzione: dalle ore 8 alle 13, in piazza Galileo Ferraris saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta.

Anche l'ordine dei geologi ricorderà la tragedia del Fereggiano con un tour sui luoghi dell'alluvione. Dalle ore 9,30, "Il percorso si snoderà lungo la valle del Fereggiano, partendo da Piazzetta Pedegoli, per poi proseguire scendendo verso l’ingresso dello scolmatore, quindi all’imbocco dell’ultimo tratto di copertura, concludendo alla confluenza con il torrente Bisagno, in Piazza Carloforte. Si potrà osservare come il passaggio da un ambiente rurale a quello di estrema congestione del costruito avvenga bruscamente e abbia determinato l’elevato livello di rischio. Saremo nei luoghi per indicare, capire e far capire, per informare a 10 anni dall’alluvione di Genova", dichiara Guido Paliaga, Presidente SIGEA Liguria.

Durante la giornata andranno invece in onda le puntate della docuserie firmata da Mario Paternostro (LEGGI QUI) che ripercorre ora per ora quella drammatica giornata.