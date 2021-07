Genoa: sul mercato spunta Parolo, intanto chiude lo storico club di Pegli

GENOVA - Il Covid e problemi economici sono alla base della chiusura del Genoa Club Pegli. È Enrico Savi a dare la notizia della resa del sodalizio rossoblu guidato per tanti anni con passione: “Informo che purtroppo il glorioso Genoa Club Pegli a fine mese chiuderà i battenti a causa di gravi problemi economici. Non si trovano volontari e nessuno che voglia condurlo. Purtroppo l’epidemia di Covid e la morte del Presidente hanno portato i membri del consiglio a desistere. E’ un vero peccato perché il club ha circa 120 tesserati e si trova vicino al centro sportivo “Signorini”. Se potete divulgare in qualche modo ne saremmo grati”. Punto di aggregazione nel ponente genovese, il Pegli ha sempre partecipato a iniziative e trasferte.

Intanto sul mercato Genoa è spuntato anche il nome di Parolo, 36 anni, che si è svincolato dalla Lazio. Continuano anche le trattative per Fernandes del Mainz. Proprio il Mainz sarà coprotagonista di un'amichevole di lusso, in programma il 31 luglio.