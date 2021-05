Genoa, Scamacca e Biraschi pre convocati da Mancini per gli Europei

GENOVA - Se la sconfitta contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori del Genoa, ci sono almeno Scamacca e Biraschi che possono sorridere.

L’attaccante rossoblù in prestito dal Sassuolo è stato infatti pre convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per i prossimi Europei di calcio. Mancini era all’Olimpico a vedere Lazio-Genoa e oltre a seguire i nazionali nel club biancoceleste, su tutti Immobile, ha seguito anche il bomber del Grifone che è stato vaccinato proprio in vista del torneo di inizio giugno.

Scamacca comunque è titolare dell’Under 21 e vedremo con quale Italia giocherà. La punta di Ballardini ha fin qui realizzato sette reti pur essendo centellinato dal tecnico. Domenica proprio contro il Sassuolo il centravanti romano dovrebbe partire titolare in un match chiave per la salvezza del Genoa. L'altra buona notizia in casa rossoblù riguarda Davide Biraschi, anche lui osservato speciale dal ct Mancini all'Olimpico, come Scamacca è stato vaccinato e pre convocato in vista degli Europei.

(Foto da Instagram @iamscamacca)