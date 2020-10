Genoa, Sampdoria e Spezia a rischio B: parola della Gazzetta dello Sport

GENOVA - Genoa, Sampdoria e Spezia in fascia "nera", insieme con Benevento, Crotone e Udinese, giudicate le sei squadre a rischio B. Il verdetto della Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, desta qualche sorpresa specie per le due società genovesi, visto che nell'analisi quotidiana dell'attività e del mercato le gestioni di Genoa e Sampdoria vengono giudicate con toni almeno elogiativi. Invece al tirar delle somme il frutto concreto di tante laudi è un'inclusione nel gruppo delle squadre che, come lo scorso anno, dovranno lottare per salvare la pelle.

In fascia "rossa", la prima, figurano Atalanta, Inter, Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma e Sassuolo. Nella fascia "gialla" di centroclassifica ci sono invece Verona, Fiorentina, Bologna, Cagliari, Torino, Parma.